La tarde del lunes 10 de agosto de 2026, la niña de 11 años ingresó al quirófano del Hospital de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, para someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo, de poco más de cinco meses de gestación.

La menor de edad había ingresado al hospital la semana pasada y, de acuerdo con información que trascendió y valoraciones médicas, legales y psicológicas, se decidió interrumpir el embarazo.

Asimismo, se sabe que la niña de 11 años embarazada presentaba una infección y un cuadro de anemia, por lo que permanecía bajo vigilancia de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué se sabe de la interrupción del embarazo de la niña de 11 años?

Durante las primeras horas del pasado lunes 10 de agosto, personal médico del IMSS Tamaulipas evaluó el estado de salud de la niña de 11 años embarazada y, tras la valoración, se habría determinado realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.

Esto durante la tarde del pasado 10 de agosto en donde la interrupción del embarazo de la niña de 11 años de Tamaulipas, se apega estrictamente a la Norma Oficial Mexicana NOM-046, al Código Penal del Estado y a la Ley General de Víctimas.

Maternidad (Ivan Stephens / Cuartoscuro / Iván Stephens)

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la interrupción del embarazo, el cual se consideró como una amenaza alta para la integridad física y el desarrollo biológico de la niña de 11 años; sin embargo, el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La institución busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo de la menor de 11 años y determinar quién o quiénes pudieran ser responsables, pues la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razón de Género (FENNAM) validó el procedimiento al tratarse de un embarazo derivado de violencia sexual.

Tras el procedimiento, la niña de 11 años permanecerá hospitalizada para continuar con su atención médica, y una vez que sea dada de alta, quedaría bajo resguardo del DIF Matamoros, mientras se determinan las condiciones adecuadas para su retorno con su familia.