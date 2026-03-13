La paraestatal Pemex anunció que ayudarán en la limpieza del derrame de petróleo en las playas de Veracruz, de parte de un buque, en apoyo a comunidades costeras.

Este jueves 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó la notificación de Pemex sobre el origen de la fuga de crudo, un buque petrolero que ya está bajo investigación.

Pemex apoyará en limpieza de derrame de petróleo en Veracruz

Mediante comunicado, Pemex informó que tomará acciones en la limpieza de derrame de petróleo en Veracruz, por lo que se contrató a la Compañía Comercializadora Constructora Maya.

Asimismo, Pemex contará con el apoyo de una embarcación de Artabaze, tipo Oil Recover, especializada en la recuperación del petróleo en el mar, más la incorporación de pobladores:

100 de Jicacal

40 Playa Linda

60 Las Barrillas

Derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco (@LumaLpez1/ X)

Las acciones de limpieza contemplarán la recolección de petróleo en la franja costera, así como su traslado a una celda de almacenamiento y recorridos en las playas afectadas.

Pemex apuntó que si bien el origen del derrame de petróleo no está relacionado con la paraestatal, se realizará el trabajo en solidaridad y apoyo con el medio ambiente.

Finalizó su comunicado con la afirmación de que Pemex tiene un compromiso con la seguridad de las comunidades, por lo cual actuarán en coordinación con autoridades de Veracruz.

Derrame de petróleo en Veracruz: lo que se sabe del buque

Pemex también descartó que se reportaran nuevas afectaciones por el derrame de petróleo que, acorde con la gobernadora de Veracruz, la paraestatal ya contuvo la fuga.

Acorde con lo que se sabe del buque, es de una empresa privada que no trabaja para Pemex, pero que tendría contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El buque estaba trabajando en costas de Tabasco; sin embargo, las corrientes marítimas habrían arrastrado el petróleo a las playas de Veracruz.