Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) por el derrame en el Golfo de México.

La presidenta señaló que el derrame que afectó a municipios de Veracruz y Tabasco no fue causado por Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por un barco privado.

“Le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir porque finalmente ya hay delito penal en este caso” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó que el derrame en el Golfo de México significa un delito penal por la contaminación que provocó.

FGR, Profepa y ASEA investigan derrame en el Golfo de México para imponer sanciones

Claudia Sheinbaum señaló que ya se solicitó al intervención de la FGR en el caso del derrame de petróleo en el Golfo de México que ha afectado a Veracruz y Tabasco.

La presidenta señaló que se investigará si este derrame provocado por un buque privado implica delitos ambientales.

En este sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), analizan la imposición de sanciones administrativas.

“Por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos que sería la Profepa e incluso penales que sería la fiscalía… Es Profepa y ASEA las dos instituciones que determinan” Claudia Sheinbaum

Empresa responsable debe resarcir el daño por el derrame en el Golfo de México

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que la empresa privada responsable del derrame en el Golfo de México ante los daños provocados.

También resaltó que se prevé otorgar apoyos a los afectados, una vez que se confirme plenamente la autoría del derrame así como su impacto.

Asimismo, resaltó que aunque el derrame no fue ocasionado por infraestructura de Pemex, la empresa se está encargando de la limpieza de playas para beneficio de las comunidades afectadas.