Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, confirmó la presencia de un derrame de petróleo en playas del estado.

Pescadores denunciaron desde el pasado 20 de febrero la presencia de manchas de petróleo en las playas, así como peces muertos y afectaciones a sus redes y embarcaciones.

De acuerdo con la gobernadora, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, le informó que el derrame ya fue contenido y resaltó que se enfocará en limpiar las playas de Veracruz.

Pemex contuvo derrame de petróleo en Veracruz; barco privado fue el origen

Rocío Nahle compartió que el derrame de petróleo en playas de Veracruz fue contenido por Pemex, quién logró identificar el origen.

De acuerdo con la gobernadora, el derrame de petróleo que afectó comunidades de Veracruz y Tabasco no había sido identificado; sin embargo, se logró ubicar el origen hasta un barco petrolero privado.

“No teníamos la información de dónde se había originado el derrame, qué había pasado. Me informó el director de Pemex que afortunadamente detectaron el origen. Se contuvo” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Asimismo, destacó que se trató de un barco perteneciente a una empresa privada que no forma parte de los proveedores de Pemex.

“Sí fue un derrame de un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Pemex” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Derrame de petróleo en playas de Veracruz ocurrió en barco con concesión de explotación

Por otra parte, Rocío Nahle señaló que el barco desde el que se originó el derrame que afectó playas de Veracruz tiene una concesión para la exploración y explotación, sin ser proveedores de Pemex.

Asimismo, resaltó que el barco pertenece a una empresa que obtuvo un contrato para la explotación, de acuerdo con lo que se establecía en la ley durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Petroleras que tienen contratos, de los contratos que se dieron con Enrique Peña Nieto de acuerdo a lo que establecía la ley. Cumplieron lo que decía la ley y tuvieron asignaciones” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Asimismo, reiteró que ahora su gobierno se enfocará en la limpieza de las playas y el agua para disminuir las afectaciones a los pescadores.