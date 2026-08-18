Mathilde Favier, quien por 13 años se desempeñó como directora internacional de relaciones públicas de Dior, construyó vínculos entre la firma y grandes figuras de la moda, el cine y la cultura.

Su carrera estuvo marcada por la influencia familiar en el diseño y el estilo, con un tío cercano a Karl Lagerfeld y una hermanastra reconocida joyera.

Antes de llegar a Dior, trabajó en revistas como Glamour y Femina Hebdo, además de once años en Prada, donde consolidó su experiencia en relaciones públicas.

Mathilde Favier murió el lunes 17 de agosto de 2026 a los 57 años.

¿Quién fue Mathilde Favier? PR de Dior

Por 13 años, Mathilde Favier se desempeñó como directora internacional de las relaciones públicas de Dior.

Construyó vínculos entre la prestigiosa firma y las grandes figuras de la moda, el cine, el arte y la cultura.

Su tío, Gilles Dufour, fue la mano derecha de Karl Lagerfeld en Chanel, y su hermanastra es la diseñadora de joyas Victoire de Castellane.

La moda y el estilo siempre estuvo presente en su camino.

Mathilde Favier (@mathildefavier / Instagram)

¿Qué edad tenía Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier nació en Neuilly-sur-Seine, Francia, el 26 de septiembre de 1969.

Murió a los 57 años tras sufrir un accidente automovilístico con su esposo Nicolas Altmayer, el pasado 17 de agosto de 2026.

¿Quién fue el esposo de Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier se casó en tres ocasiones:

Su primer esposo fue el financiero Robert Agostinelli , de 73 años.

, de 73 años. Su segundo marido fue el empresario Antoine Meyer , de 68 años.

, de 68 años. Su tercer y último matrimonio fue con Nicolas Altmayer, de 61 años.

Mathilde Favier y su esposo Nicolas Altmayer han muerto (@mathildefavier / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier nació bajo el signo zodiacal de libra.

¿Cuántos hijos tuvo Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier tuvo dos hijos: Carlo Agostinelli y Heloise Agostinelli, frutos de su relación con Robert Agostinelli.

Mathilde Favier junto a sus hijos (@mathildefavier / Instagram)

¿Qué estudió Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier se formó en el DEUG de lenguas extranjeras y en la prestigiosa École du Louvre en París.

¿En qué trabajó Mathilde Favier? PR de Dior

Mathilde Favier comenzó a relacionarse con el mundo de la moda desde muy joven.

Durante cinco años, trabajó en la versión francesa de la revista Glamour, donde se desempeñó como asistente de la célebre Carine Roitfeld.

Más tarde se desempeñó como redactora de moda de la revista Femina Hebdo.

Antes de integrarse a Dior, por 11 años trabajó en Prada en el departamento de Relaciones Públicas.