La jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que se dará apoyo legal gratuito en el Zócalo en contra de despojos en la capital.

“La estrategia que se presentó ante ustedes está funcionando, se responde ágilmente”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

En conferencia de prensa explicó que el apoyo legal contra el despojo será permanente, con personal especializado de la Consejería Jurídica de CDMX y en derecho.

Al respecto, Clara Brugada aseguró que se busca una muralla jurídica para proteger el patrimonio de las familias de CDMX, por lo que habrá campañas de regularización de la propiedad.

Habrá apoyo legal gratuito contra despojos en CDMX, anuncia Clara Brugada

El próximo lunes 24 de agosto en el Zócalo y a través de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, se dará apoyo legal en el Zócalo contra los despojos, de manera gratuita.

De acuerdo con lo anunciado, cien litigantes de la Consejería Jurídica de CDMX darán dicha asesoría todos los lunes a partir de las 16:00 horas, divididos en cinco equipos.

Este apoyo legal será un primer contacto, para orientar a su vez a los afectados por los despojos en CDMX, sobre dónde y cómo acudir para recuperar su patrimonio.

Fue en conferencia de prensa que se dio a conocer el avance contra los despojos en CDMX a 12 días de que comenzaron con la estrategia contra dicho delito.

Por lo que el apoyo legal contra los despojos formaría parte de dicha estrategia y busca canalizar de manera inmediata a otras instituciones, así como al Poder Judicial de CDMX.

CDMX ofrecerá apoyo legal gratuito contra despojos, anuncia Clara Brugada (Gobierno de CDMX)

CDMX alista jornada de regularización y escrituración contra despojos en CDMX

Asimismo, se anunció una campaña de regularización de la propiedad contra los despojos de CDMX que, además de agilizar el trámite, disminuirán los costos de las escrituras.

La campaña anunciada también por Clara Brugada iniciará en las unidades habitacionales dadas en apoyo de vivienda social, ya que se gestionarán acuerdos con notarios.

El nombrado “buffet multidisciplinario” no sólo dará información, también resolverá el problema legal, por lo que se asignará un abogado por consulta, en materia:

Civil

Familiar

Penal

Agraria

Constitucional

Condominal

Laboral