Marc Schaffel, también conocido como F. Marc Schaffel, es un productor estadounidense que trabajó de cerca con Michael Jackson a comienzos de los años 2000.

Entre 2000 y 2003 estuvo involucrado en distintos proyectos audiovisuales del cantante y realizó grabaciones para un reality show que finalmente nunca llegó a transmitirse.

Schaffel volvió a ser noticia en agosto de 2026 luego de que resurgiera un video grabado en 2001, en el que aparece junto a una joven Beyoncé, entonces integrante de Destiny’s Child y de 19 años, durante una conversación telefónica con Michael Jackson relacionada con la canción What More Can I Give?.

¿Quién es Marc Schaffel?

Marc Schaffel es un productor de cine y televisión estadounidense conocido principalmente por su relación profesional con Michael Jackson entre 2000 y 2003.

Durante esos años participó en diferentes proyectos audiovisuales relacionados con el cantante y estuvo involucrado en What More Can I Give?, una canción benéfica impulsada por Jackson después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Schaffel también realizó grabaciones para un proyecto de reality show sobre la vida de Michael Jackson que nunca fue estrenado. De acuerdo con reportes recientes, el productor conserva cientos de horas de ese material y busca convertirlo en una serie documental para plataformas de streaming.

Marc Schaffel, productor cercano a Michael Jackson. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Marc Schaffel?

No existe información pública verificada sobre la fecha de nacimiento de Marc Schaffel, por lo que no es posible determinar con certeza su edad.

¿Marc Schaffel tiene pareja?

Marc Schaffel ha sido relacionado sentimentalmente con Debbie Rowe, exesposa de Michael Jackson y madre de Prince y Paris Jackson.

Sin embargo, la información disponible sobre su relación y vida privada no es suficientemente amplia para establecer detalles actuales con certeza.

¿Qué signo zodiacal es Marc Schaffel?

No es posible determinar el signo zodiacal de Marc Schaffel debido a que su fecha de nacimiento no ha sido documentada públicamente de manera confiable.

¿Marc Schaffel tiene hijos?

No existe información pública verificada suficiente para confirmar si Marc Schaffel tiene hijos.

¿Qué estudió Marc Schaffel?

La trayectoria profesional de Marc Schaffel se ha desarrollado principalmente dentro de la industria audiovisual, particularmente en la producción de cine y televisión.

¿En qué ha trabajado Marc Schaffel?

Marc Schaffel es conocido por su trabajo como productor y por la estrecha relación profesional que mantuvo con Michael Jackson durante los primeros años de la década de 2000.