Juan José Frangie Saade es un empresario y político jalisciense con amplia trayectoria en el sector privado, el ámbito deportivo y la administración pública. Militante de Movimiento Ciudadano, actualmente es presidente municipal de Zapopan, cargo para el que fue reelecto y que ejercerá hasta 2027.

Antes de llegar a la alcaldía fue Jefe de Gabinete durante las administraciones de Pablo Lemus y ha ocupado puestos directivos en empresas y clubes de futbol como Chivas y Estudiantes Tecos.

¿Quién es Juan José Frangie Saade?

Hijo de migrantes libaneses dedicados al comercio en Plaza del Sol, Juan José Frangie inició su carrera empresarial como director general de Dulces Árabes y la Fábrica de Dulces Árabes (1975-1989). Posteriormente fue presidente y director de Chocolates Verona (1982-1987) y, desde 1984, encabeza Grupo Sandy’s.

En el ámbito deportivo fue Director General del Club Deportivo Guadalajara entre 2005 y 2007, durante la gestión de Jorge Vergara; además, a través de Grupo BBB colaboró con Estudiantes Tecos entre 2009 y 2011.

Su trayectoria política comenzó formalmente cuando asumió como Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Zapopan en las administraciones 2015-2018 y 2018-2020. Registró su precandidatura por la alcaldía en diciembre de 2020 y ganó la elección de 2021 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

¿Qué edad tiene Juan José Frangie Saade?

Juan José Frangie Saade tiene 66 años en 2025, ya que nació el 9 de julio de 1959.

¿Juan José Frangie Saade tiene esposa?

Sí. Juan José Frangie está casado con Martha Moragrega, quien se desempeña como presidenta del voluntariado del DIF Zapopan.

¿Qué signo zodiacal es Juan José Frangie?

Juan José Frangie es Cáncer, un signo asociado con sensibilidad, liderazgo conciliador y enfoque comunitario.

¿Juan José Frangie tiene hijos?

Juan José Frangie es padre de Ashley Frangie, creadora de contenido digital, fotógrafa, escritora y productora.

En entrevistas y redes sociales también ha mencionado a sus hijos Iker, Chelsea y Paloma Frangie.

¿Qué estudió Juan José Frangie?

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría AD2 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE Business School).

¿En qué ha trabajado Juan José Frangie?

La experiencia de Juan José Frangie combina liderazgo empresarial, gestión deportiva y cargos públicos. Entre sus puestos más relevantes destacan: