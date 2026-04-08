La Fiscalía de Sonora confirmó la incautación de más de 200 soluciones salinas en Ciudad Obregón, entre ellas 178 sueros vitaminados relacionados con la muerte de ocho pacientes en Hermosillo.

El cateo se realizó el 7 de abril de 2026 en una bodega de la Colonia Centro, donde también se aseguraron medicamentos, jeringas y documentación.

El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado como responsable de aplicar estas soluciones parenterales, es buscado por homicidio culposo.

La investigación abarca 11 casos, de los cuales solo dos pacientes están fuera de peligro.

Fiscalía incauta más de 100 sueros vitaminados en Obregón

La Fiscalía de Sonora compartió que el pasado miércoles 7 de abril se ejecutó un cateo en Ciudad Obregón donde se aseguraron soluciones salinas y sueros vitaminados, así como otras sustancias relacionadas con las 8 muertes reportadas.

De acuerdo con las autoridades, la diligencia se realizó en una bodega ubicada en Avenida Zacatecas de la Colonia Centro de Obregón.

En este cateo, se aseguraron 216 soluciones salinas, de las cuales 178 eran los llamados “sueros vitaminados” pues ya estaban preparados para su administración; 38 no estaban preparados.

Por otra parte, se incautaron:

medicamentos diversos

equipos de venoclisis

jeringas

documentación

una libreta con anotaciones

un dispositivo telefónico

“Todos los indicios fueron debidamente fijados, embalados y asegurados conforme a los protocolos periciales y ministeriales, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y SEDENA, a fin de ser incorporados a la investigación correspondiente” Fiscalía de Sonora

Fiscalía de Sonora busca a doctor de sueros vitaminados por homicidio culposo

Por otra parte, la Fiscalía informó que se mantiene un operativo de búsqueda para la detención de Jesús Maximiano Verduzco Soto.

El médico es buscado como el “presunto responsable de los hechos relacionados con la aplicación de soluciones parenterales” que derivaron en afectaciones en la salud de 11 pacientes, 8 de los cuales han muerto.

Jesús Maximiano Verduzco Soto es investigado por el delito de homicidio culposo por responsabilidad médica, señaló el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.