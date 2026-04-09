Ante la búsqueda de Jesús Maximiano Verduzco Soto por homicidio culposo en Sonora, fotos del doctor fueron compartidas por ex pacientes.

El médico que operaba una clínica privada en la que aplicaba los sueros vitaminados que provocaron la muerte de 8 personas hasta el momento.

Revelan fotos de Jesús Maximiano durante aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Algunas fotos del doctor Jesús Maximiano días antes de que la Fiscalía de Sonora informara que tiene 8 carpetas de investigación en su contra, así como la alerta de búsqueda internacional y en los estados.

En las fotos, se puede ver al doctor con una apariencia diferente a la de la primera imagen que circuló de él, delgado y con ropa holgada, en compañía de otro hombre y con una caja que contenía los sueros vitaminados.

Difunden fotos de Jesús Maximiano (@rosaliliatorrs/ X)

Estas fotografías fueron tomadas por uno de sus pacientes el día que acudió a un domicilio particular para aplicar uno de los sueros que han provocado la muerte de 8 personas.

De acuerdo con el medio RTN Medios, el doctor Jesús Maximiano, quien llevó varios sueros preparados en una caja de cartón, está acompañado por quien sería su chofer.

Difunden fotos de Jesús Maximiano (@rosaliliatorrs/ X)

Cabe recordar que Jesús Maximiano Verduzco Soto es buscado por la Fiscalía de Sonora por homicidio culposo y responsabilidad médica por la muerte de 8 de sus pacientes.

Fotos de Jesús Maximiano fueron reveladas por paciente

Por otra parte, el medio señaló que las fotos compartidas fueron reveladas por el familiar de uno de los pacientes afectados por la aplicación de los sueros vitaminados.

Se trata de una persona que tuvo que ser internada en un hospital de Empalme debido a los efectos del suero que se aplicó con el doctor Jesús Maximiano.