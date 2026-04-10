El gobierno de Sonora activó un cerco sanitario en distintas partes del estado ante un riesgo epidemiológico, tras la muerte de ocho personas por el suministro de sueros vitaminados contaminados.

De acuerdo con la información, el cerco sanitario en el estado de Sonora busca garantizar que ningún suero o cualquier otro insumo médico sospechoso sea administrado a alguna persona.

Activan cerco sanitario en Sonora por sueros vitaminados; buscan contener riesgo epidemiológico

Tras las muertes de ocho personas por suministrarse sueros vitaminados, la Secretaría de Salud de Sonora impuso un cerco sanitario para evitar que esta práctica siga sucediendo.

Pese a que el foco de vigilancia se mantiene en Hermosillo, se informó que el cerco sanitario se extenderá a otros municipios de Sonora; las principales acciones serán las siguientes:

Inspección de suministros médicos, en especial sueros, en almacenes hospitalarios

Reporte inmediato de cualquier reacción de los pacientes identificados

Mesas de seguridad y salud para evaluar el avance de las investigaciones y los riesgos detectados

Equipos contaminados implicarían a médico en 6 muertes por suero vitaminado (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Las autoridades de salud destacaron que el cerco es necesario para bloquear la circulación de estos productos entre la población y evitar el aumento de víctimas.

Hasta el momento se ha identificado a Jesús Maximiano Verduzco como el único presunto responsable, quien continúa prófugo de la justicia.