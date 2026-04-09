La Fiscalía de Sonora aseguró un inmueble en Ciudad Obregón que operaba como otra clínica donde Jesús Maximiano aplicaba sueros vitaminados, que han causado varias muertes en Hermosillo.

Un video reveló que la clínica de Jesús Maximiano recibía más de un paciente de una vez y todas las personas se encontraban en un cuarto que, aparentemente, no es un ambiente estéril para la aplicación.

Cabe mencionar que estos sueros vitaminados han provocado la muerte de ocho personas; hasta el momento, Jesús Maximiano sigue prófugo de la justicia y la Fiscalía de Sonora ya lo busca.

🔴 #EXCLUSIVA Así es como operaba la clínica homotoxicológica del Dr Maximiano Verduzco en Ciudad Obregón, #Sonora. Personas en sillón compartían espacios para “recibir” el suero milagroso



El día de ayer el inmueble ubicado por las calles Zacatecas, entre Guerrero e Hidalgo,… pic.twitter.com/tnqyGTK09L — Michelle Rivera (@michelleriveraa) April 8, 2026

El video de cómo operaba clínica de sueros de Jesús Maximiano en Ciudad Obregón

Durante un operativo de búsqueda de Jesús Maximiano, la Fiscalía de Sonora localizó otra clínica en la que suministraba los sueros vitaminados contaminados, solo que en Ciudad Obregón.

En redes sociales se divulgó cómo operaba la clínica de Jesús Maximiano y el video muestra una pequeña sala de espera, seguida de dos cuartos con sillones, donde se reciben los sueros.

El video deja en evidencia que los sueros se aplicaban a mujeres y hombres de todas las edades y, mientras se les suministraba, estos podían estar durmiendo, viendo su celular o la televisión.

Así operaba la clínica de sueros de Jesús Maximiano, según video (Capturas de pantalla)

La teoría de la Secretaría de Salud de Sonora y de la dependencia federal es que los sueros que aplicaba Jesús Maximiano estaban contaminados por una toxina, hongo o bacteria.

Las imágenes dejan en evidencia que la “clínica” donde se suministraban los sueros vitaminados no era un lugar estéril para realizar el procedimiento, por lo que se refuerza la teoría sobre la contaminación.