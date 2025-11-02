Mediante un video, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó un total de 23 muertos por la explosión en Waldos de Hermosillo, Sonora.

“Cuentan con el apoyo del gobierno del estado y con la solidaridad de todos los sonorenses”. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

En el centro de Hermosillo, la tarde de hoy sábado 1 de noviembre, se registró una fuerte explosión que dejó varios muertos, aunque no se han mencionado las causas de la explosión.

Tras lo ocurrido, Alfonso Durazo se pronunció de manera inicial, con sus condolencias para los familiares de las víctimas, además de asegurar que se realizarían las investigaciones correspondientes.

Gobernador de Sonora confirma 23 muertos por explosión en Waldos de Hermosillo

En su informe sobre la explosión en Waldos de Hermosillo, Alfonso Durazo confirmó que hay 23 muertos, a cuyos familiares les envía sus condolencias y les aseguró que no enfrentarán el dolor solos.

Asimismo, Alfonso Durazo informó que lamentablemente, entre las víctimas de la explosión en Waldos había menores de edad; además de 11 heridos, atendidos en diferentes hospitales de Hermosillo.

Y señaló que todas las dependencias de Sonora han sido instruidas para brindar apoyo a los familiares de las víctimas, sea social, psicológica o médicamente, ya que reiteró, no están solos.

Por su parte, reconoció y agradeció la valentía y el esfuerzo de los equipos de emergencia, ya que actuaron desde los primeros momentos de la emergencia por la explosión en Hermosillo.

Referente a la investigación sobre lo que pasó en el Waldos de Hermosillo, Alfonso Durazo se comprometió a que será transparente, que deriven en adjudicar las responsabilidades que correspondan.