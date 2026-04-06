Se da a conocer que el médico identificado como Jesús Maximiano Verduzco Soto estaría implicado en la muerte de seis personas por suero vitaminado por el uso de equipos contaminados.

La periodista Michelle Rivera reveló que el médico utilizaba jeringas prerellenadas con soluciones y material quirúrgico ilegal.

Médico estaría implicado en la muerte de seis personas por suero vitaminado por el uso de equipos contaminados

Una fuente de salud federal le habría informado a la periodista Michelle Rivera que investigación por la muerte de 6 personas tras aplicación de suero vitaminado en una clínica homeopática de Hermosillo, Sonora implicaría al médico.

Equipos contaminados implicarían a médico en 6 muertes por suero vitaminado (@michelleriveraa / X )

Y es que de acuerdo con la periodista, la investigación por suero vitaminado reveló que el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto utilizaba equipos de venoclisis y herramientas contaminadas.

Además de que utilizaba dentro de su consultorio jeringas prerellenadas con soluciones y material quirúrgico ilegal.

Pese a que el secretario de Salud de Sonora confirmó que el médico contaba con los permisos para ejercer, esta fuente habría señalado que no es homeópata.

De acuerdo con la publicación de la periodista, el médico actualmente es “persona de Interés” para la Fiscalía de Sonora.

Esto es lo que se sabe de la investigación sobre la muerte de seis personas tras aplicación de suero vitaminado

La investigación por la muerte de seis personas tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo apunta que la solución fue prescrita, mezclada y administrada por un mismo médico.

La Secretaría de Salud de Sonora indicó que los sueros eran preparados de manera individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con permisos emitidos por la Cofepris.

Todas las víctimas acudían con el médico Jesús Maximiano, quien ofrecía tratamientos conocidos como vitamin drip , un procedimiento que consiste en un cóctel de vitaminas y minerales administrado vía intravenosa.

La Fiscalía de Sonora confirmó que hasta ahora hay nueve casos sospechosos relacionados con el mismo tratamiento en la última semana.

Hasta el momento el médico no ha sido detenido, pese a que familiares de las víctimas han denunciado negligencia al considerar que “envenenaron” a sus seres queridos.

Como parte de las indagatorias, el 1 de abril se ejecutaron cateos en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.

Los sueros vitaminados se han popularizado como terapia de bienestar, detox o de recuperación rápida para resacas o jet lag.

Sin embargo, especialistas han advertido sobre las complicaciones para la salud al utilizar los sueros vitaminados.