El médico que vendía los sueros vitaminados responsable de 6 muertes en Sonora fue identificado como Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Se trata de un médico general de 65 años de edad, quien aplicaba sueros intravenosos “vitaminados” en una clínica de Hermosillo.

La Fiscalía General del Estado de Sonora ya investiga el caso ante 6 muertes y 9 casos más que podrían estar relacionados.

Identifican a médico de sueros vitaminados relacionado con 6 muertes en Sonora

De acuerdo con información de Milenio y Azucena Uresti, el médico relacionado directamente con la aplicación de supuestos sueros vitaminados en Sonora fue identificado como Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Este médico operaba la Clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular de manera legal desde 2004, donde se ofrecían tratamientos de distintas índoles, entre ellas, la cirugía estética.

Su consultorio se localiza en la calle Leocadio Salcedo 117, de la colonia Jesús García, Hermosillo, Sonora, donde, según su perfil en la plataforma Multiestética, ofrece tratamientos de medicina general; pero también de especialidades como:

medicina estética

medicina biológica

tratamientos metabólicos

liposucción

hilos tensores

homotoxicología

Perfil de Jesús Maximiano Verduzco Soto en Multiestética (Captura de pantalla)

Cabe señalar que según el Registro Nacional de Profesionales, el médico relacionado con los “sueros vitaminados” que han provocado 6 muertes, sólo tiene cédula profesional como médico cirujano.

Sonora suma 6 muertes por sueros vitaminados; hay 9 casos más asociados

La Secretaría de Salud de Sonora informó el domingo 5 de abril que la cifra de muertes por los sueros vitaminados de la clínica del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto subió a 6.

Asimismo, señaló que se han identificado 9 casos más asociados a la aplicación de soluciones intravenosas que podrían corresponder a dichos sueros, según el seguimiento epidemiológico.