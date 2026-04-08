José Luis Alomía es un médico epidemiólogo que se desempeña como secretario de Salud de Sonora y quien se volvió una figura conocida a nivel nacional durante la pandemia de COVID-19 por su participación en los reportes oficiales del gobierno federal. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y formación académica.

¿Quién es José Luis Alomía Zegarra?

José Luis Alomía Zegarra es un médico cirujano, que actualmente se desempeña como secretario de Salud de Sonora desde 2021. Antes de ese cargo fue director general de Epidemiología en la Secretaría de Salud federal y participó en la estrategia nacional durante la pandemia de COVID-19.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en vigilancia epidemiológica, salud pública y administración sanitaria, tanto a nivel estatal como federal.

¿Qué edad tiene José Luis Alomía Zegarra?

José Luis Alomía nació el 16 de octubre de 1976 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 49 años.

¿José Luis Alomía Zegarra tiene esposa?

Se desconoce si José Luis Alomía tiene pareja, ya que su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Alomía Zegarra?

Al haber nacido el 16 de octubre, Alomía Zegarra es Libra, signo de aire que se caracteriza por ser indeciso, coqueto y responsable.

¿José Luis Alomía Zegarra tiene hijos?

No hay información sobre si José Luis Alomía Zegarra tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió José Luis Alomía Zegarra?

José Luis Alomía tiene una licenciatura como Médico Cirujano por la Universidad de Montemorelos y cuenta con una maestría en Gestión de Salud Institucional por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

Además, cuenta con diplomados en epidemiología, bioestadística y epidemiología de gestión.

¿En qué ha trabajado José Luis Alomía Zegarra?

José Luis Alomía Zegarra cuenta con una trayectoria bastante amplia, destacando cargos como: