La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que llevará a cabo la reubicación de al menos dos escuelas que quedaron cercanas a las instalaciones de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con un comunicado difundido por la SEP, las obras para la construcción de los nuevos planteles escolares durarían cerca de seis meses y estarán ubicadas dentro de un mismo predio.

SEP mantendrá clases en escuelas cercanas a Dos Bocas hasta conclusión de las obras

La SEP dio a conocer que sostuvo una asamblea con la comunidad escolar del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abias Domínguez Alejandro”, ubicadas cerca de Dos Bocas, en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco.

En la reunión, se acordó por unanimidad la reubicación de ambos planteles para beneficio y bienestar de más de 400 estudiantes, garantizando su derecho a la educación y priorizando su salud.

Según precisó la SEP, de momento las clases continuarán en las instalaciones actuales hasta que se concluyan las obras de construcción de las nuevas escuelas.

El acuerdo establece que el anteproyecto arquitectónico será entregado el próximo 5 de junio de 2026 para la revisión de las familias.

Protestan en Pemex para exigir reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas (Captura de video)

Una vez avalado por la comunidad escolar, el tiempo estimado de construcción será de seis meses.

La SEP indicó que la totalidad de la plantilla docente y directiva conservará sus cargos en la nueva ubicación, brindando certidumbre al personal.

Para vigilar los avances y la transparencia de los trabajos, se creará una comisión de seguimiento integrada por padres de familia, autoridades educativas y representantes de Pemex.

Esta suma de esfuerzos institucionales busca fortalecer la infraestructura escolar con un alto sentido de responsabilidad social en beneficio de la niñez de Tabasco.