La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos vinculados a los sueros vitaminados que fueron administrados en una clínica homeopática de Hermosillo.

Hasta el momento, seis personas han muerto, una permanece grave y dos fueron dadas de alta.

Según la dependencia, todas las víctimas recibieron las soluciones intravenosas conocidos como sueros vitaminados que fueron prescritas, mezcladas y aplicadas por el mismo médico tratante.

Los sueros vitaminados fueron administrados contra “cansancio crónico”

Nueve casos han sido confirmados por la Secretaría de Salud de Sonora por los sueros vitaminados, en donde hasta el momento seis personas han fallecido.

Los sueros vitaminados se ofrecían principalmente contra el cansancio crónico en una clínica homeopática de Hermosillo.

Estas soluciones fueron prescritas, mezcladas y administradas por el mismo médico ante el “cansancio crónico”, lo que derivó en seis carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por denuncias presentadas, pues reportes previos mencionan muertes de familias completas.

Médico que suministró sueros vitaminados tenía permisos: Salud de Sonora (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Hasta el momento, se han reportado muertes de un padre y su hijo: Jesús Héctor y Sebastián. Así como de las mujeres Catalina Figueroa y Dinora Ontiveros, entre otros casos que elevan la cifra a seis víctimas mortales confirmadas por la autoridad sanitaria.

La Fiscalía de Sonora realiza análisis de laboratorio a los insumos incautados en la clínica, ubicada en la colonia Jesús García, para determinar la causa exacta de las complicaciones, que incluyen fallas hepáticas y renales graves.