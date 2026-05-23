Un video reveló el momento exacto en el que colapsó una barda en la calle Allende del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

La caída de la barda dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas, así como diversos autos que resultaron dañados por la caída del escombro.

Video muestra colapso de barda en calle Allende del Centro Histórico (Especial)

Así colapso de barda en calle Allende del Centro Histórico

Con información de N+, cámaras de vigilancia de un local ubicado justo enfrente del lugar de los hechos, lograron captar el momento exacto del colapso de barda.

De acuerdo con las imágenes, un camión de carga pesada se encontraba transitando por la calle Allende del Centro Histórico.

Su paso habría provocado fuertes vibraciones, lo que se presume habría causado el derrumbe de la barda que se encontraba debilitada por el tiempo.

La imágenes muestran el pasar el camión, así como una nube de polvo que de pronto cubrió todo el ambiente de la zona.

El polvo de la barda logró ingresar al local, reduciendo la visibilidad para todas las personas que se encontraban a escasos metros de donde cayó la barda.

Un video captó el momento exacto en que una barda se desplomó en la calle de Allende, colonia Centro de la CDMX. El colapso cayó sobre vehículos y un transporte público. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo… pic.twitter.com/5dfGtjSxVt — N+ FORO (@nmasforo) May 22, 2026

Las personas que se encontraban en el local lograron correr para ponerse a salvo, mientras otras personas miraban con asombro la escena.

Segundos después, varias personas se acercaron para observar lo que había sucedido, así como ayudar a las cuatro personas que resultaron heridas por estos hechos.

Serán peritos especializados quienes determinen el motivo que propició la caída de la barda, así como si se procede a la demolición completa del muro afectado.