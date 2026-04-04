A través de un comunicado, Rubio Pharma negó la venta de sueros vitaminados tras la muerte de cuatro personas en Hermosillo, Sonora.

La empresa Rubio Pharma y Asociados S.A de C.V. aseguró que se encuentra en disposición de colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en el esclarecimiento de los hechos.

Rubio Pharma niega la venta de sueros vitaminados tras la muerte de cuatro personas en Hermosillo, Sonora

Luego de que su nombre saliera a relucir en la investigación de cuatro muertes vinculada al uso de sueros vitaminados en una clínica privada, la empresa Rubio Pharma aclaró que no comercializa esta clase de productos.

Rubio Pharma niega venta de sueros vitaminados tras muertes reportadas (Rubio Pharma / Facebook )

En su comunicado oficial, Rubio Pharma se deslindó de los productos implicados en la muerte de cuatro personas pues aseguró que no vende productos identificados como “suero” o “suero vitaminado”, ni presentaciones bajo esas denominaciones.

Rubio Pharma precisó que ninguna presentación bajo dichas denominaciones forma parte de su portafolio autorizado por las normativas sanitarias vigentes en México.

Recordó que las muertes asociadas al uso de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora se encuentran bajo investigación.

Puntualizó que la empresa se encuentra abierta a colaborar con las autoridades para que se puedan esclarecer las muertes de estas cuatro personas.

Rubio Pharma asegura que su labor se limita a la cadena de suministro de productos

Rubio Pharma destacó que su trabajo se limita a la cadena de suministro de productos, por lo que la prescripción, mezcla y aplicación de cualquier tratamiento corresponde exclusivamente a los profesionales de la salud.

Sin embargo, expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias y reiteró su compromiso con la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus operaciones.

Rubio Pharma señaló que sus operaciones se manejan bajo la normativa sanitaria vigente en México y bajo la supervisión de organismos regulatorios establecidos.