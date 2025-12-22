El 22 de diciembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el aumento de homicidios en Escuinapa, Sinaloa.

“Ayer hubo un particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos… había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no quiso brindar más detalles sobre la creciente violencia en Escuinapa, pues señaló que será el Gabinete de Seguridad quien dará más detalles sobre lo que ocurre en Sinaloa.

Claudia Sheinbaum confirma que han aumentado los homicidios en Escuinapa, Sinaloa

Jornadas de violencia han sacudido al sur de Sinaloa, muestra de ello fue el fin de semana del 21 de diciembre porque se reportaron homicidios y bloqueos carreteros en el municipio de Escuinapa.

Al ser cuestionada sobre la ola de violencia que se vive en Escuinapa, Sinaloa, Claudia Sheinbaum confirmó el aumento de homicidios en la entidad.

En su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que tenían un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios, pero durante el fin de semana aumentó esta cifra.

Claudia Sheinbaum destacó que el tema fue revisado por el Gabinete de Seguridad -encabezado por Omar García Harfuch-, y pidió que sea está instancia la que dé más información sobre lo que pasa en Sinaloa.

“Hoy lo vimos en el Gabinete y como siempre le pediría al Gabinete de Seguridad que pudiera hablar (…) Le pido al gabinete de seguridad que pueda dar toda la información” Claudia Sheinbaum

Ante la insistencia sobre el tema, Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene un apoyo integral tanto a la policía estatal como a las fuerzas federales.

“Le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda hacer un balance de lo que estamos haciendo en Sinaloa. Es un apoyo integral, tanto a la policía estatal como por parte de las fuerzas federales” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Claudia Sheinbaum señala que fue la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos lo que provocó el aumento de la violencia en Sinaloa

Claudia Sheinbaum recordó que la violencia en Sinaloa aumentó tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum esto provocó una ruptura en el grupo delincuencial que opera en la región, lo que ha generado una ola de violencia en la entidad.

“Es un tema el de Sinaloa que tiene sus particularidades, recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa, porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad, se da a partir de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa provocada entre otras cosas por esta situación, que aunque digan no ha quedado claro, de esta ruptura viene esta situación de violencia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no toma partido por ningún grupo criminal ya que su prioridad en la protección de la población.

“Es distinto a otros estados de la República, nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población que es lo más importante” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que se han registrado detenciones, incautaciones de laboratorios y operativos constantes por parte de las fuerzas federales.

Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad sigue acudiendo a la zona cada quince días porque no se le ha dejado solo a Sinaloa, estado gobernado por el morenista Rubén Rocha.