Concluirán en 36 horas los trabajos de reparación derivados de la megafuga de agua que se registró el 13 de mayo de 2026 en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa.

Alcaldía Iztapalapa informó a los residentes de la zona que los trabajos durarán casi dos días a partir del reporte inicial.

Durante este tiempo se llevan a cabo:

Maniobras de excavación

Sustitución de tubería

Compactación de suelo

Cortes y bajas presiones en el suministro de agua potable a causa de fuga en Iztapalapa

La megafuga de agua en Iztapalapa, causó inundación en al menos 10 cuadras afectando casas, negocios, escuelas, vehículos y hasta el suministro de agua.

#ZCN I En redes sociales se ha hecho viral este video de una mega fuga de agua que se registró en la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, d ella Ciudad de México. pic.twitter.com/lobtjcrBYL — Zona Cero Noticias Edoméx (@zonaceroedomex) May 13, 2026

Vecinos reportan la falta de agua a causa del corte forzoso y necesario que realizó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la CDMX por la rotura inicial de un tubo de 36 pulgadas con más de 60 años de antigüedad.

Ante esto, la alcaldía Iztapalapa se ha comprometido a brindarle apoyo a las familias afectadas a través de pipas gratuitas de agua y entrega de garrafones de Agua Bienestar.

Para solicitar esta ayuda deberán comunicarse a la Línea H2O marcando el *426

Pipa de agua (Cortesía)

Asimismo, se informa que disminuirá el suministro de agua en calles aledañas, así como se llevarán a cabo algunos desfogues controlados como parte de las pruebas.

¿Qué causó la megafuga de agua en Iztapalapa?

De acuerdo con Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, la megafuga de agua es la consecuencia de la rotura de un tubo. Colapsó una tubería de la red del Cerro de la Estrella.

SEGIAGUA reparó la tubería en más de dos horas; sin embargo, por la noche del miércoles, la fuga se reactivó.

La situación alarmó a los vecinos, quienes solicitan apoyo a la alcaldía debido a que las paredes de algunas propiedades quedaron sentidas.