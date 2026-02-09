La violencia no cesa en Sinaloa. La mañana de este lunes 9 de febrero se registró un ataque a la presidencia municipal de Escuinapa.

Mediante la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó sobre la explosión en Escuinapa, la cual dejó dos personas heridas, aún de identidad desconocida.

Lo que sería una agresión directa contra el inmueble del gobierno municipal, generó una movilización inmediata entre autoridades y cuerpos de emergencia.

Así como se activaron los protocolos de emergencia y seguridad.

Ataque en Escuinapa deja dos heridos

Personal de emergencia llegó con rapidez a la presidencia municipal de Escuinapa, por lo que las dos personas lesionadas fueron atendidas a la brevedad por paramédicos.

Aunque no se ha dado a conocer la gravedad de sus heridas, se informa que éstas se encuentran fuera de peligro.

Ataque en Escuinapa (@sspsinaloa1 / X)

El periódico Excelsior, dio a conocer que las personas heridas son un militar y un civil, información que hasta el momento no se ha confirmado.

Así como se habla de daños materiales que el explosivo causó a las instalaciones.

Autoridades de Sinaloa, en busca de los responsables

Fuerzas de seguridad que conforman el Grupo Interinstitucional, han iniciado una investigación para localizar a los responsables del ataque a la presidencia municipal de Escuinapa, en Sinaloa.

Durante este proceso para esclarecer los hechos, autoridades de Sinaloa reforzaron la vigilancia en el municipio.

Refuerzan seguridad en municipio de Escuinapa (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Este no es el primer ataque en el que se usan explosivos, en octubre de 2025, lanzaron bombas caseras desde un dron a la Policía Municipal de Escuinapa.

En diciembre, repitieron la hazaña, la afectada fue una bodega del ayuntamiento donde se guardaban las unidades en desuso.

En enero de este 2026, integrantes de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados con explosivos cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, por lo que este es el segundo.