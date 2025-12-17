El municipio de Escuinapa, Sinaloa amaneció bajo fuego con balaceras, quema de autos y cierre de carreteras; así como ataques armados.

¿Qué pasó en Escuinapa, Sinaloa? Reportan al municipio bajo fuego

Durante la madrugada de este 17 de diciembre, se reportaron balaceras, quemas de autos y cierre de carreteras en Escuinapa, Sinaloa ante enfrentamientos entre civiles, según reportaron las autoridades y servicios de emergencia.

Los vecinos de Escuinapa, Sinaloa fueron quienes alertaron a las autoridades luego de amanecer con ruidos de balaceras y explosiones en las carreteras que rodean al municipio del estado del norte.

🚨 #ÚltilaHora 🚨



🇲🇽 Escuinapa amanece bajo fuego 🔥

💥 Enfrentamientos armados paralizan la ciudad 🚧 y provocan cierres carreteros en el sur de Sinaloa. 🚷



😳 ¡Toma tus precauciones y mantente informado! 👀#Escuinapa #Sinaloa #Alerta #Seguridad #Seguridad pic.twitter.com/EkXSR0t6BY — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 17, 2025

Posteriormente en redes sociales se subieron imágenes y videos de la situación en Escuinapa, Sinaloa en donde no solo se ven las columnas de humo ante los incendios provocados, sino también automovilistas y transportistas varados tras los bloqueos en carreteras.

Sin embargo, esta situación no es ajena en el municipio sinaloense, ya que desde hace días que la violencia se ha intensificado en esta parte del país en donde se han reportado balaceras, robo de autos y demás, lo cual ha obligado a la población a mantenerse resguardada.