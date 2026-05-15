Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Pemex, anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Juan Carlos Carpio es el nuevo titular.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor (Rodríguez Padilla) deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él” Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de Pemex

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum agradeció a Víctor Rodríguez Padilla, quien deja la titularidad de Pemex para regresar a la academia.

Asimismo, Juan Carlos Carpio será designado titular una vez que el Consejo de Administración de Pemex apruebe dicho nombramiento.

Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Pemex, anuncia Claudia Sheinbaum

En el video compartido por Claudia Sheinbaum, la presidenta de México aclaró que Víctor Rodríguez Padilla cumplió su encargo en Pemex como acordaron tras resultar electa.

Claudia Sheinbaum explicó que, de manera inicial, había pedido el apoyo de Víctor Rodríguez Padilla frente a Pemex debido a que se conocen de la Facultad de Ciencias.

El acuerdo con Víctor Rodríguez Padilla era encargarse de la dirección de Pemex durante un año y medio, para después regresar a la academia.

En cumplimiento, este jueves 14 de mayo se anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla, quien continuará apoyando a Claudia Sheinbaum en el Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

A su vez, Víctor Rodríguez Padilla agradeció a la presidenta por su confianza, además de señalar que fue un honor fungir la dirección de Pemex al servicio de México.

“Me retiro con la satisfacción de haber servido con honestidad, compromiso y absoluta lealtad a México”. Víctor Rodríguez Padilla

Víctor Rodríguez deja dirección de Pemex (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Como parte de su despedida, Víctor Rodríguez Padilla enlistó varios logros de Pemex:

Ha mejorado la situación financiera de Pemex con la reducción de la deuda

Pago a proveedores

Pemex mejoró en perspectivas crediticias de agencias calificadoras

Se estableció la producción y crecimiento de hidrocarburos líquidos

Producción de destilados de alto valor gasolina y diésel

Refinería Olmeca procesa más de 320 mil barriles por día

Producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados ha aumentado

Juan Carlos Carpio es designado como nuevo director de Pemex

Claudia Sheinbaum anunció su propuesta para la dirección de Pemex: Juan Carlos Carpio, quien ha trabajado con la presidenta y la titular de la Secretaría de Energía.

Hasta este jueves 14 de mayo, Juan Carlos Carpio se desempeñaba como director de Finanzas de Petróleos Mexicanos desde hace año y medio, por lo que conoce los proyectos.

Al respecto, agradeció a Claudia Sheinbaum la confianza de dejarlo a cargo de la dirección de Pemex, por lo que reiteró su compromiso hacia la paraestatal para fortalecerla.

Luz Elena González Escobar, titular de Energía, afirmó que junto a Juan Carlos Carpio —a quien definió como un funcionario de primera— continuarán trabajando en favor de Pemex.