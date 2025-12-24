Víctor Manuel Díaz Simental es el presidente municipal de Escuinapa, Sinaloa, cargo que asumió el 31 de octubre de 2024. Antes de llegar a la alcaldía, desarrolló una amplia carrera como neurocirujano y ocupó cargos relevantes en el sector salud y en el ámbito legislativo.

¿Quién es Víctor Díaz Simental?

Víctor Díaz Simental es médico neurocirujano de profesión y político sinaloense. Inició su carrera pública en el Congreso del Estado como diputado local en 2013, integrando la LXI Legislatura por el Distrito 23 de Escuinapa.

Como presidente municipal ha impulsado jornadas de limpieza en playas protegidas, atención directa a la ciudadanía a través de canales digitales y acciones emergentes ante hechos de violencia en la región.

Durante su gestión le ha tocado enfrentar bloqueos carreteros en la autopista Mazatlán–Tepic y suspensiones de clases derivadas de situaciones de riesgo en el estado.

¿Qué edad tiene Víctor Díaz Simental?

Aunque no existe una ficha oficial pública con su fecha exacta de nacimiento, distintas fuentes señalan que Víctor Díaz Simental ronda los 70 años, respaldado por una extensa trayectoria profesional en la medicina y el servicio público.

¿Víctor Díaz Simental tiene esposa?

Sí. Víctor Díaz Simental está casado con la doctora Guadalupe Aguilar, quien actualmente funge como presidenta del DIF Municipal de Escuinapa.

Víctor Manuel Díaz, presidente municipal de Escuinapa. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Víctor Díaz Simental?

No se ha hecho pública la fecha de nacimiento de Víctor Díaz Simental, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Víctor Díaz Simental tiene hijos?

El presidente municipal de Escuinapa mantiene su vida familiar en privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre si tiene hijos o cuántos son.

¿Qué estudió Víctor Díaz Simental?

Víctor Díaz Simental es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente cursó un posgrado en Neurocirugía, especialidad en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Víctor Díaz Simental?

La trayectoria de Víctor Díaz Simental combina el sector salud con la administración pública, destacando como Jefe de Residentes de Neurocirugía en el IMSS, posteriormente como Jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital General Regional No. 2 del IMSS en Culiacán.

Más adelante como director del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, cargos desde los que consolidó su perfil profesional antes de incursionar de lleno en la vida política.