María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, denunció el hostigamiento contra periodistas del medio mientras realizaban su trabajo en Tecámac, Estado de México (Edomex).

En entrevista con Leonardo Curzio, María Amparo Casar expresó su preocupación por lo peligroso que se ha vuelto ejercer el periodismo en un contexto de creciente incertidumbre y hostigamiento.

“Es un ambiente contra la prensa libre que debería preocuparnos”. María Amparo Casar

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción (Victoria Valtierra)

María Amparo Casar denuncia hostigamiento a periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción en Tecámac

Periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción se encontraban investigando en Tecámac cuando vecinos los increparon, cuestionando su presencia en la zona y su labor.

Luego del hostigamiento de los periodistas en Tecámac, María Amparo Casar confirmó que se encuentran bien y ya están camino a sus hogares tras haber sido liberados por el Ministerio Público.

Ante esto, María Amparo Casar señaló que este evento no es un caso aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente incertidumbre, obstaculización y hostigamiento contra la prensa en México.

Casar enfatizó que “una democracia sin libertad de investigación periodística no es una democracia”, y expresó su preocupación por las condiciones actuales en las que trabajan los comunicadores.

Asimismo, María Amparo Casar señaló que desde el gobierno se fomenta un ánimo agresivo mediante la descalificación constante de periodistas y analistas, con el fin de minar su autoridad ante la sociedad.