El Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, recibirá 308 millones de pesos en recursos federales para reforzar la seguridad pública durante 2026, como resultado de los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El mandatario estatal informó que estos recursos derivan de cuatro acuerdos sustantivos relacionados con la distribución de fondos federales para las entidades, aprobados durante la sesión del Consejo realizada en la segunda semana de diciembre y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de gobernadoras y gobernadores del país.

Sinaloa recibirá recursos federales para fortalecer la seguridad en 2026

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, detalló que los recursos asignados a Sinaloa se dividirán en dos fondos federales, a los que se suma la aportación del Gobierno estatal.

Precisó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) contempla poco más de 280 millones de pesos, mientras que el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) aportará alrededor de 27 millones de pesos, lo que en conjunto suma los 308 millones de pesos anunciados. A este monto se añadirá la contribución estatal, cercana a 147 millones de pesos para el próximo año.

Rubén Rocha anuncia 308 mdp para seguridad en Sinaloa en 2026. (Cortesía )

El funcionario explicó que otros acuerdos alcanzados en el Consejo están relacionados con nuevos lineamientos para la operación de instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros de Control de Confianza, los cuales migrarán a un modelo homologado a nivel nacional, además de la unificación de criterios en distintos registros.

También señaló que se fortalecerá la estrategia contra la extorsión y se establecerán lineamientos comunes para las bases de datos relacionadas con carpetas de investigación, personas desaparecidas y no localizadas, así como el registro del delito de homicidio doloso, con el objetivo de contar con estadísticas claras y comparables en todo el país.

Finalmente, Jenny del Rincón indicó que para 2026 el FASP registrará un incremento del 5.5 por ciento, mientras que el FOFISP crecerá 1 por ciento, aumentos definidos de manera general para todas las entidades federativas.