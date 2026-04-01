Un ataque armado dejó 4 policías muertos en Escuinapa, Sinaloa, tras ser emboscados por sujetos armados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en la zona sur del municipio.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas del martes 31 de marzo de 2026, cuando los agentes circulaban sobre la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de Tecualilla.

Se indicó que, aunque los policías intentaron repeler la agresión, 4 elementos perdieron la vida en el lugar, entre ellos el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos.

Sin detenidos por ataque armado que dejó 4 policías muertos en Escuinapa

Las primeras versiones indicaron que la agresión se registró entre las comunidades de Santa Anita y Arroyo Grande, cuando los elementos realizaban labores de patrullaje.

De un momento a otro, los agentes fueron emboscados por sujetos armados que dispararon en varias ocasiones contra la unidad policial.

Aunque en un principio no se reportaron personas muertas, el alcalde Víctor Díaz Simental confirmó momentos después que 4 policías murieron en el ataque.

“Confirmando una infausta noticia, sí tenemos 4 elementos de la Policía Municipal muertos en el ataque este aquí al sur, en la Tarjea, en el puente; y un agente herido que viene al hospital” Víctor Díaz Simental

Escuinapa (Especial)

Detalló que el hecho generó una fuerte movilización por parte de fuerzas federales y estatales, quienes de inmediato implementaron un operativo para dar con los responsables.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de Sinaloa informaron que no se tienen reportes de personas detenidas por el asesinato de los 4 policías municipales de Escuinapa.