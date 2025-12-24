Hoy 24 de diciembre en el marco de la celebraciones por la Nochebuena, durante la mañana se han reportado detonaciones tras un operativo de seguridad en Escuinapa, Sinaloa, por lo que la tensión vuelve en el municipio.

Según reportes extraoficiales, las detonaciones en Escuinapa se dieron en las colonias El Roblito e Insurgentes, así como se dice se trató de un presunto enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y fuerzas federales.

Asimismo, en redes sociales circula un video en el que se puede observar una fumarola formada tras el estallido de un explosivo.

Escuinapa, Sinaloa 📍



Otra vez se reportan enfrentamientos en Escuinapa 📍en la mañana de este Miércoles 24 de Diciembre.



En el siguiente video se aprecia un explosión 💥



Video publicado por LUZ NOTICAS (@luznoticiasmx ) que pic.twitter.com/ik29mG30AP — Ivan (@aic_07) December 24, 2025

Alcalde confirma detonaciones en Escuinapa

En medios locales, el alcalde del municipio de Sinaloa, Víctor Díaz Simental, confirmó las detonaciones en Escuinapa.

Con ello, el funcionario precisó que durante los hechos de esta mañana en Escuinapa no se reportan víctimas, tras las detonaciones.

Respecto al estallido que fue captado en video en las redes sociales, el alcalde se limitó a decir que por ahora no hay información sobre qué fue exactamente lo que generó la detonación.

Asimismo, como el enfrentamiento en Escuinapa ya había terminado, sin embargo, el alcalde Víctor Díaz Simental pidió a los locatarios salir solo a lo estrictamente necesario.

Mientras que la zona de Escuinapa ya se encuentra bajo el resguardo de la seguridad federal y local.