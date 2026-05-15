Se dio a conocer que conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi irán a paro. Te decimos cuándo y dónde será la protesta.
La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) convocó a la desconexión internacional de trabajadores de plataformas.
¿Cuándo será el paro de conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi?
El paro global de conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi será el viernes 15 de mayo.
De acuerdo con la convocatoria de la UNTA, la protesta contará con una suspensión de actividades de las 11:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.
En esas dos horas se espera que los conductores y repartidores se desconecten de la aplicaciones.
Entre las exigencias que tienen los conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi se encuentran:
- Pagos justos en las tarifas y ganancias por viaje o entrega
- Seguridad para realizar desempeñar su trabajo
- Fin a las desconexiones injustificadas
- Convenio justo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Dentro de su proclama de lucha, la UNTA expresó: “porque las plataformas son globales, la lucha de las y los trabajadores también”.
¿Dónde será el paro de conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi?
El paro de conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi convocado por la UNTA, se llevará en diversos puntos de México:
- CDMX
- Guanajuato
- Baja California
- Colima
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
La protesta de trabajadores de aplicación, se suma a la jornada de movilizaciones que habrá en nuestro país durante el 15 de mayo.