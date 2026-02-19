Tras dar a conocer el avance en las obras de los diversos proyectos ferroviarios, Claudia Sheinbaum agradece apoyo ciudadano para liberar derecho de vías de trenes.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum informó que los trenes del Norte avanzan conforme calendario previsto.

Claudia Sheinbaum agradece el apoyo ciudadano para la liberación de derecho de vía de trenes

Claudia Sheinbaum aseguró que los proyectos ferroviarios de pasajeros -llamados Trenes del Norte- avanzan conforme lo programado gracias a la cooperación social de comunidades y ejidos para liberar derecho de vía.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo ciudadano para liberar casi 25 millones de metros cuadrados de derecho de vía necesarios para la edificación de las rutas:

México-Querétaro

Querétaro-Irapuato

Saltillo-Nuevo Laredo

AIFA-Pachuca

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la liberación de 24 millones 892 mil 137 metros cuadrados comprende mil 905 predios en 54 municipios de ocho entidades:

2.2 millones de metros cuadrados pertenecen al tramo AIFA-Pachuca

7.4 millones al México-Querétaro

3.4 millones al Querétaro-Irapuato

Los trabajos involucraron a 123 ejidos y comunidades, además de 70 asambleas con la participación de más de 3 mil 500 personas.

Fueron reubicadas 44 familias, 33 recibieron vivienda nueva y 11 recursos para adquirir una, con una inversión de 28 millones de pesos.

Además, se emitieron mil 10 títulos de derecho de vía histórico en los distintos tramos.

Claudia Sheinbaum confirma avance en las obras de los diversos proyectos ferroviarios

Claudia Sheinbaum informó que el tren Ciudad de Mexico-AIFA iniciara operaciones antes de Semana Santa.

Sin embargo, no sería la única ruta que está trabajando conforme lo planeado ya que Ciudad de Mexico- Querétaro y AIFA-Pachuca mantienen su meta y entrarían en operación en 2027.

Mientras que la infraestructura de carga del Tren Maya registra un avance del 25 por ciento y se desarrolla en tiempo.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), anunció que se emitió el fallo para la fabricación de 47 trenes de pasajeros a favor de Alstom México.

Se prevé que el primer tren esté disponible a mediados de 2027.