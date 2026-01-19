El Tren México-Toluca operará al cien por ciento este 2026 pues ya se encuentra en la parte final de pruebas del tramo Santa Fé-Observatorio, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Estas acciones se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, por lo que el tren estará listo para operar en su totalidad en este 2026 a lo largo de sus 57.7 kilómetros que lo conforman, desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México” SICT

La SICT dio a conocer videos y fotografías de las pruebas de seguridad que se realizan en el tramo que completará la ruta del Tren El Insurgente que irá desde Zinacantepec, Estado de México a Observatorio, en Ciudad de México.

El tramo Santa Fé-Observatorio continua pendiente; en tanto, Santa Fe-Zinacantepec está en operaciones desde agosto de 2024.

Tren México-Toluca operará al 100% en 2026, dice la SICT (SICT )

¿Cuáles son las pruebas se seguridad que hacen en el Tren México-Toluca?

Las pruebas finales en el Tren México-Toluca son para comprobar el comportamiento del tren en la vía.

Estos ejercicios dinámicos ponen a prueba al tren con carga con más de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno.

Los costales tienen el objetivo de simular el peso de los pasajeros que irían a bordo.

Se hacen pruebas tanto estáticas como en movimiento en el viaducto elevado y en el puente atirantado entre las estaciones Santa Fé y Vasco de Quiroga.

Tren México Toluca moverá a 100 mil personas diario con ruta completa

El Tren México-Toluca transporta actualmente un promedio de 22 mil personas al día de Zinacantepec a Santa Fé y se espera que con la implementación al cien por ciento de la ruta beneficie a más de 100 mil personas .

Con la implementación de toda la línea el recorrido total será se siete estaciones en alrededor de 60 minutos :

Zinacantepec, Estado de México Toluca Centro, Estado de México Metepec, Estado de México Lerma, Estado de México Santa Fe, CDMX Vasco de Quiroga, CDMX Observatorio, CDMX

Se espera que con la llegada a la estación Observatorio, mejore la conectividad ya que se va a conectar con la Línea 1 del Metro Observatorio-Pantitlán y la Línea 12 del Metro Observatorio-Tláhuac, que continúa en construcción.

También va a conectarse mediante la estación Vasco de Quiroga del mismo Tren El Insurgente con el Cablebús Linea 3 para llegar fácilmente a Chapultepec y Reforma.