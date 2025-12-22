En la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que el tren Suburbano al AIFA operará hasta Semana Santa toda vez que se resolvieron conflictos sociales por los derechos de vía.

“Ayer estuvimos en el tren de lechería que se retrasó ese tren por conflictos sociales… fue una vía complicada porque se cambiaron las vías de carga a otros parte y en ese derecho de vía, más otros derecho vía que se fue adquiriendo va el tren de pasajeros” Claudia Sheimbaum

Ante ello, la mandataria Claudia Sheimbaum explicó que los conflictos sociales se debieron a que “la gente quería distintas obras en sus municipios, hasta que finalmente se resolvió con mucha paciencia”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que las vías del tren Suburbano al AIFA ya están completas, sin embargo aún faltan algunos detalles como 3 puentes peatonales a estaciones, así como se pavimentará toda esa avenida y se dará una mejor urbanización en la zona.

Tren Suburbano al AIFA iniciará periodo de pruebas para entrar en operación en Semana Santa 2026

Ante los detalles que están por concluirse para el tren Suburbano al AIFA, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum también señaló que este iniciara su periodo de prueba.

Período de prueba para el tren Suburbano al AIFA que se trata del sistema de señalización, mismo que llevará algunos meses.

Del cual precisó Claudia Sheinbaum se trata de un proceso normal que todos los trenes llevan a cabo, y por lo que será en Semana Santa cuando el tren Suburbano al AIFA opere.