El Tren Buenavista–AIFA ya tiene fecha de inauguración: el próximo domingo 19 de abril de 2026.

Tras más de 15 meses de obras y la participación de más de 20 mil trabajadores, la ampliación del Tren Suburbano conectará la estación Buenavista, en la CDMX, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con capacidad para transportar hasta 82 mil pasajeros diarios.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase final de certificaciones y pruebas operativas, mientras algunas estaciones aún presentan detalles de infraestructura peatonal.

Tren Buenavista–AIFA entra en fase final de certificación antes de su apertura

A pocos días de su inauguración, el Tren Buenavista–AIFA se encuentra en la etapa final de certificaciones y pruebas operativas.

En entrevista con N+, el General Iván Hernández Uribe, responsable de las obras del Tren AIFA, aseguró que la infraestructura ya está concluida y en fase de verificación:

“Todas las obras ya están en prueba; estamos en etapa de verificación de la funcionalidad”.

Actualmente, el proyecto ya fue entregado al operador para realizar pruebas de señalización, catenaria, vías y material rodante, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento antes de iniciar operaciones.

Estaciones del Tren Buenavista–AIFA aún presentan detalles pendientes

Pese al avance general del proyecto, algunas de las seis estaciones aún presentan detalles por concluir, principalmente en infraestructura peatonal.

Las estaciones con trabajos pendientes del Tren Buenavista-AIFA son:

Prado Sur

Teyahualco

Cueyamil

En estos puntos, aún falta terminar algunos puentes peatonales. De acuerdo con autoridades, estas obras corresponden a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

Precio y horarios del Tren Buenavista–AIFA aún no se definen pese a inauguración

Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios oficiales ni los horarios del recorrido completo del Tren Buenavista–AIFA.

Esta nueva ruta del Tren Suburbano busca mejorar la conectividad entre la CDMX y el Estado de México, además de reducir significativamente los tiempos de traslado hacia el AIFA.