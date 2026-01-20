El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, junto con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos; y el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, presentó el operativo que se implementará con motivo del inicio de la obra federal del Tren México–Querétaro, programado para el 26 de enero de 2026.

Felifer Macías subrayó que el Municipio de Querétaro trabaja de manera conjunta con el gobernador Mauricio Kuri para garantizar que esta obra federal se traduzca en beneficios reales para la población, particularmente en términos de movilidad, calidad de vida y desarrollo urbano, manteniendo siempre una coordinación institucional cercana a la ciudadanía.

Felifer Macías habilita canal informativo para la ciudadanía

El alcalde destacó que el Municipio habilitó la cuenta @obrastrenqro en redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok, a través de la cual las y los queretanos podrán consultar información en tiempo real sobre movilidad, transporte público y acciones derivadas de la obra.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que su dependencia se encargará de coordinar acciones, canalizar inquietudes y mantener un diálogo permanente entre autoridades y ciudadanía, siguiendo la instrucción del gobernador de estar presentes en territorio.

El funcionario precisó que la ejecución de la obra corresponde al Ejército, mientras que la planeación está a cargo de instancias federales, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que el gobierno estatal ha solicitado información técnica para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

En ese sentido, detalló que ya se han realizado acercamientos en diversas colonias, entre ellas:

Calesa

Med 100

Brujas

Las Hadas

La Era

La Trinidad

El Tepe

El Cerrito

Además, la Comisión Local de Escucha y Acompañamiento ha recibido 20 reportes, visitado 15 colonias, y sostenido reuniones y recorridos de campo en coordinación con el Observatorio Ciudadano.

Inician ajustes viales por obra del Tren México–Querétaro

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, informó que a partir del 24 de enero se implementará el Operativo Vial Cerrito en avenida Corregidora Norte, con el objetivo de mantener la movilidad y reforzar la seguridad vial.

Como parte de estas acciones, se aplicará una reducción de carriles en el tramo de Juana de Arco a Primavera. El sentido Norte–Sur permanecerá cerrado, mientras que el sentido Sur–Norte operará en doble sentido. Durante la noche, de 23:00 a 05:00 horas, habrá cierre total con paso exclusivo para tránsito local.

El operativo contempla ajustes puntuales como nuevos cruces peatonales, adecuaciones temporales para retornos vehiculares y presencia permanente de personal vial, con el fin de ordenar la circulación y brindar apoyo a la ciudadanía durante la obra.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que se realizarán ajustes en 15 rutas del sistema Qrobus que circulan por la zona, con recortes o desvíos parciales y totales, para mantener el servicio de transporte público.

Las rutas C25, C37, C65 y L112 contarán con recortes en su trayecto; las rutas T13, C36, C53 y C63 presentarán desvíos parciales; mientras que, las rutas C33, C34, C38, C46, C48, C54 y C55 tendrán desvíos totales.

Felifer Macías coordina acciones para reducir afectaciones por Tren México–Querétaro. (Cortesía)

Asimismo, anunció la habilitación de la ruta gratuita “Aquí Contigo”, destinada a las colonias aledañas a la obra. Esta ruta operará con 15 unidades de alta capacidad, tendrá una frecuencia aproximada de cinco minutos y permitirá la conexión de Norte a Sur sin afectar el esquema de pago de los usuarios.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a planificar sus traslados con anticipación y mantenerse informada a través de @obrastrenqro, la plataforma ameq.live, así como aplicaciones de navegación como Waze, Google Maps y la app Qrobus, que contarán con información actualizada durante el desarrollo de la obra.