La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la inauguración del Tren Buenavista-AIFA volvió a retrasarse y ya no podrá entrar en operación antes de Semana Santa, como se había previsto.

Durante la conferencia mañanera del martes 31 de marzo, la mandataria explicó que el proyecto aún se encuentra en fase de pruebas de funcionamiento y que todavía no se ha obtenido la certificación necesaria para iniciar operaciones.

De acuerdo con Sheinbaum, la falta de este certificado ha impedido fijar una fecha definitiva para la apertura del nuevo servicio ferroviario que conectará la capital con el aeropuerto.

“Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum aún no confirma fecha de inauguración del Tren Buenavista-AIFA

La presidenta indicó que su gobierno está a la espera de que se otorgue el certificado de seguridad que permitirá iniciar operaciones del tren que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Aunque no pudo confirmar una fecha exacta para la inauguración del Tren Buenavista-AIFA, Sheinbaum se mostró optimista y aseguró que la apertura podría concretarse en los próximos días o semanas.

“Porque queremos que esté certificado para poder operar. La fecha están por dármela, pero es ya en unos días” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Mientras tanto, las obras continúan en algunos tramos del Estado de México, donde se realiza la conexión final con el aeropuerto, además de las pruebas técnicas de los trenes.

¿Cuáles serán las estaciones del Tren Buenavista-AIFA?

El nuevo ramal ferroviario que conectará la estación Buenavista con el aeropuerto está prácticamente terminado y contará con varias estaciones intermedias.

Las estaciones previstas son:

Lechería

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prado Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

Estas estaciones atraviesan municipios del Estado de México como:

Tultitlán

Tultepec

Nextlalpan

Xaltocan

Zumpango

Se estima que el recorrido completo desde Buenavista hasta el AIFA tendrá una duración aproximada de 43 minutos. La estación Lechería funcionará como el principal punto de conexión con el resto de estaciones del sistema ferroviario que lleve a los pasajeros hasta el AIFA.