El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, permanece intubado luego del ataque armado en Culiacán, Sinaloa, que sufrió el 28 de enero, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Sigue sedado y sigue intubado, dicen que lo que seguramente sigue es retirar el respirador” Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya reporta que Sergio Torres sigue intubado

A una semana de que se registró el ataque en contra de la sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán, el diputado local y dirigente estatal del partido, Sergio Torres, permanece intubado.

Así lo informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien resaltó que el legislador en congreso estatal sí ha presentado una leve mejoría, a pesar de lo cual aún sigue sedado e intubado.

Ante medios de comunicación, Rocha Moya apuntó que el personal médico que atiende a Sergio Torres le informó que han comenzado a reducirle las dosis de medicación, lo que afirmó, es una buena señal.

“Él (Sergio Torres) ha mejorado, la última cosa que me dijo Cuitláhuac, fue que al retirarle una suerte de medicamento que tiene que ver con el control del dolor, no lo resintió y que más bien admitió el retiro de medicamento” Rubén Rocha Moya

En especial porque aseveró que ante la reducción del medicamento que recibe vía intravenosa, Sergio Torres no presentó afectaciones e incluso su organismo admitió de buena forma el cambio.

Ante ello, el gobernador insistió en que se trata de una buena noticia, toda vez que apuntó que el hecho de no estar tan medicado permite vislumbrar que su organismo está cada vez más fuerte.

Rubén Rocha Moya (Cortesía )

Elizabeth Montoya ya fue dada de alta tras el ataque en Culiacán

En el caso de la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, quien también resultó herida tras el ataque en Culiacán, fue dada de alta desde el 2 de febrero.

Sobre la legisladora en el congreso de Sinaloa, se informó que salió de la clínica Cemsi de Culiacán a 5 días se ser víctima del atentado armado por el que Sergio Torres permanece intubado.

Cabe destacar que Elizabeth Montoya sufrió una herida grave en el rostro que le provocó la pérdida de un ojo, por la que fue sometida a una cirugía reconstructiva inmediata.

Diputada Elizabeth Montoya (Especial)

Tras permanecer hospitalizada en observación del 28 de enero al 2 de febrero, la legisladora recibió autorización médica para continuar su recuperación en su casa y bajo seguimiento constante.

Las autoridades confirmaron que Elizabeth Montoya se encuentra estable, aunque con secuelas permanentes derivadas de la agresión, mientras su compañero Sergio Torres continúa hospitalizado.