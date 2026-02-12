Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), mostró una mejoría significativa en su estado de salud, por lo que pasó a terapía intensiva tras el ataque armado en Culiacán, Sinaloa.

Según informó personal médico, Sergio Torres pasó a terapia intermedia tras 14 días en terapia intensiva, donde permanecía desde el 28 de enero, cuando fue baleado al salir del Congreso de Sinaloa.

Hasta ahora, Sergio Torres ha tenido que someterse a dos procesos quirúrgicos en una clínica privada en Culiacán; una operación craneal y otra más en su mano, derivado de lesiones tras el ataque.

Sergio Torres, diputado de MC, suma dos operaciones tras ataque en Sinaloa

Como consecuencia del ataque armado, el emecista Sergio Torres fue sometido a una cirugía craneal luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, que le provocó lesiones cerebrales.

De igual forma, fue sometido a un proceso de reconstrucción de una de sus manos, la cual resultó con afectaciones ocasionadas por un proyectil de arma de fuego.

A pesar de la mejoría en su estado de salud, Sergio Torres permanece bajo supervisión médica especializada y monitoreo constante de su evolución en una clínica privada de Culiacán, Sinaloa.

Por su parte, la diputada de MC, Elizabeth Montoya Ojeda, perdió un ojo a consecuencia de las lesiones sufridas en el rostro, por lo cual fue sometida a una cirugía reconstructiva.

Días después fue dada de alta y, hasta la publicación de esta nota, continúa su recuperación en casa, bajo seguimiento médico.