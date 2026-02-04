El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Sinaloa negó que Jesús Emir Bazoco Peraza, presunto atacante de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), esté militando en sus filas.

A través de un comunicado, PRI Sinaloa condenó los hechos violentos en contra de los diputados de MC en Culiacán y reiteró que Jesús Emir Bazoco Peraza no está afiliado al partido, aunque sí lo estuvo.

PRI Sinaloa se deslinda de Jesús Emir Bazoco Peraza tras ataque a diputados de MC

Tras difundirse que el hombre detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa era militante del PRI, el partido se posicionó respecto a la información.

PRI Sinaloa dijo que Jesús Emir Bazoco Peraza, presunto responsable del ataque a diputados de MC, no es un militante activo, pues se le dio de baja del padrón al no refrendar su afiliación.

“A la fecha, su estatus es “NO AFILIADO”, conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes”. PRI Sinaloa

En el comunicado, PRI Sinaloa se deslinda de cualquier conducta delictiva que se le atribuya a cualquiera de sus militantes, reiterando que esta es una responsabilidad individual y no del partido.

PRI Sinaloa niega militancia de Jesús Emir Bazoco Peraza tras ataque a diputados de MC (Redes sociales)

Cabe recordar que la operación, presuntamente orquestada por Jesús Emir Bazoco Peraza, tuvo como resultado la lesión de dos diputados de Movimiento Ciudadano: