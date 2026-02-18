La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, dio a conocer que se pudo identificar que en el atentado contra los diputados locales de MC del pasado 28 de enero, participaron seis personas.

Fiscal de Sinaloa: Seis participaron participaron en el atentado contra diputados de MC

Como parte de las investigaciones que se desarrollan alrededor del atentado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la fiscal de Sinaloa refirió que el ataque fue cometido por al menos seis personas.

Así lo dio a conocer Claudia Zulema Sánchez durante una breve rueda de prensa improvisada, en la que explicó que el dato se obtuvo a partir de videos recabados por elementos de la Policía de Investigación.

A partir de los videos del lugar de los hechos y el trayecto que siguieron los atacantes, explicó, incluso se ha podido establecer la identidad de los presuntos responsables de los hechos.

“Tenemos identidad que han surgido de los videos que han recabado la Policía de Investigación, tanto del lugar del hecho, como del trayecto que estas personas hicieron el recorrido (…) Tenemos aproximadamente seis personas” Claudia Zulema Sánchez. Fiscal de Sinaloa

De la misma forma, la funcionaria destacó que la revisión de restos de huellas dactilares localizadas en dos vehículos implicados en la agresión, han dado más pistas sobre la identidad de los sujetos.

En ese sentido, resaltó que que se siguen llevando a cabo los trabajos necesarios para la identificación de los fragmentos de huellas dactilares con el fin de obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Solo hay un detenido por atentado contra diputados de MC en Sinaloa

A pesar de que la fiscal de Sinaloa aseguró que ya se ha podido establecer que fueron seis los que participaron en el atentado contra diputados de MC, hasta el momento solo hay un detenido por los hechos.

Se trata de Jesús Emir “N”, alias “Compa Güero” y/o “Radio 13″, quien fue detenido a 6 días de ocurrida la agresión y de quien se señala, es identificado como operador de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El individuo fue asegurado cerca de un supermercado que se ubica en la colonia Universidad de Occidente, en Culiacán, Sinaloa. En la captura se le decomisaron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores y dos equipos telefónicos.

Sin que se agregaran detalles sobre la presunta implicación del sujeto en el atentado, las autoridades dieron a conocer que sería uno de los responsables del ataque contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya.