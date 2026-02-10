El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que Sergio Torres fue sometido una cirugía craneal y reconstructiva como parte del tratamiento que recibe tras el ataque a MC en Culiacán.

“Está internado, le hicieron una segunda operación para que funcione fisiológicamente sus necesidades de drenar el cerebro” Rubén Rocha

Rubén Rocha informa que Sergio Torres fue sometido a nuevas operaciones

Al cumplirse 12 días de permanecer hospitalizado por el ataque armado en Culiacán, el diputado de Movimiento Ciudadano en el congreso de Sinaloa, Sergio Torres, fue sometido a una nueva operación.

Así lo dio a conocer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien dijo que el también dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad, recibió una cirugía craneal y reconstructiva.

Sobre el procedimiento que se le practicó a Sergio Torres, el mandatario apuntó que en la intervención se le colocaron “tubitos” con los que su organismo podrá drenar el cerebro.

De la misma forma, Rubén Rocha señaló que el personal médico le ha explicado que además de la cirugía craneal, Sergio Torres recibió un trabajo de reconstrucción en una de sus manos.

Además, expuso que de momento el reporte general del diputado local es que se encuentra estable, a pesar de lo cual continúa bajo monitoreo médico constante para evaluar su evolución.

Sergio Torres ha sido sometido a varias cirugías

Derivado del atentado que se ejecutó en las inmediaciones de la sede MC en Culiacán, el diputado y dirigente del partido, Sergio Torres, fue ingresado de inmediato a un hospital de la zona.

La tarde de ese mismo 28 de enero, el legislador local fue sometido a una primera cirugía de la que se reveló, se le aplicó por las lesiones graves en la cabeza que presentó tras el ataque.

Un día después, el 29 de enero, Sergio Torres fue trasladado a otro hospital para continuar con su atención médica y donde se indica, fue sometido a un tratamiento más especializado.

Sin embargo, a pesar de que se reporta que permanece estable, el pronóstico ha sido reservado, pues se le siguen practicando cirugías como las más recientes en el cráneo y una de sus manos.

Cabe destacar que la también diputada Elizabeth Montoya, quien resultó lesionada en el mismo ataque armado, ya fue dada de alta; sin embargo, perdió una ojo por las heridas que sufrió.