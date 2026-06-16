Ricardo Trevilla Trejo informó que ya se realizó el análisis de riesgo sobre las amenazas de muerte contra la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, y que mantienen contacto con ella.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevo a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación de inmediato. También se le sugirió que hiciera la denuncia… todavía no sucede. Sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Durante la mañanera del 16 de junio de 2026, el titular de la Sedena explicó que la protección a políticos amenazados se determina con base en solicitudes a la SSPC y evaluaciones de la Guardia Nacional.

Paola Gárate, sin embargo, reclamó que solo recibe seguridad en eventos oficiales y exigió mayor cobertura.

Sedena explica cómo se determina protección para políticos amenazados

Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, detalló que el procedimiento se inicia con una solicitud de protección a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Posteriormente, el análisis de riesgo lo realiza la Guardia Nacional y establece el grado de protección.

Las posibles formas de protección, en caso de proceder la solicitud, tienen que ver con proporcionar escoltas, establecer contacto, realización de patrullajes de reconocimiento para eventos oficiales, entre otras.

Paola Gárate desmiente a Sedena y exige mayor protección

Luego de que Ricardo Trevilla aseguró que Paola Gárate no ha denunciado, la legisladora dijo en entrevista con Azucena Uresti que no han informado al titular de Sedena pues sí lo hizo.

También reclamó que la protección proporcionada sea solo para eventos oficiales comoparte de su trabajo en el Congreso de Sinaloa cuando los delincuentes saben dónde vive dado que la corona fúnebre enviada el 10 de octubre fue directamente a su casa.