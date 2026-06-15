A cinco días de haber recibido en su domicilio una corona fúnebre, Paola Gárate dice no contar con protección como se ha asegurado.

La diputada de Sinaloa, Paola Gárate -de 40 años de edad-, desmiente a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla -de 33 años de edad.

“La gobernadora interina dijo que estaba yo con toda la protección cuando no es así” Paola Gárate. Diputada de Sinaloa

Paola Gárate no cuenta con protección permanente

En una conversación telefónica con la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula, Paola Gárate informa que la única protección que tiene es el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional en traslados oficiales o cuando exista un riesgo.

Instrucción que no entiende muy bien ya que es Diputada por el PRI, las 24 horas, los 7 días a la semana.

“Después de las declaraciones de la gobernadora interina, me llama (el titular de la Guardia Nacional) para decirme que ya no puede acompañarme permanentemente, solo en traslados oficiales y cuando sintiera riesgo que le marcara” Paola Gárate. Diputada de Sinaloa

Señala que después de la amenaza, se le blindó protección, elementos de la Guardia Nacional la acompañaban en sus traslados e incluso vigilaban su casa, pero tras las declaraciones de Yeraldine Bonilla a medios de comunicación sobre la protección que tenía, se le fue retirada a medias.

🔴La diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate (@PaolaGarateV), cuestiona a la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Qué haría ella si llega una corona fúnebre con los apellidos de ella y de los suyos?”.



Exige protección, pues la Guardia Nacional solo le ofrece escoltas durante… pic.twitter.com/kKFqwaFwmc — Azucena Uresti (@azucenau) June 15, 2026

Paola Gárate pide una investigación objetiva

Paola Gárate, quien dice no poder dormir tranquila ante la amenaza que recibió la semana pasada, pide que la investigación se realice de manera objetiva.

“Que la investigación en curso se realice de forma objetiva, que me vayan diciendo de los avances. Eso ocurrió el miércoles y ya es lunes...” Paola Gárate. Diputada de Sinaloa

Y sin señalar a posibles responsables, ya que esto le corresponde a la autoridad, asegura que no tiene enemigos.

“No tengo un asunto personal con absolutamente nadie, no hago señalamientos personales” Paola Gárate. Diputada de Sinaloa

Finalmente advierte que ante la amenaza, y sin contar con protección de seguridad suficiente, continuará visibilizando la violencia, la corrupción, la falta de resultados y la complicidad que tanto ha dañado a Sinaloa: “Lo he hecho de frente y lo seguiré haciendo”, remata.