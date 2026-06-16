La diputada Paola Gárate, de 40 años de edad, asegura que Ricardo Trevilla, titular de Sedena, no cuenta con toda la información de su caso por lo que erró en sus declaraciones.

Y es que durante la Mañanera del Pueblo del 16 de junio de 2026, Sedena aseguró estar en contacto permanente con Paola Gárate, quien recibió una corona fúnebre en su domicilio el pasado 10 de junio, amenaza que no denunció como corresponde.

Al respecto y en una conversación con la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula, la diputada del PRI, citó:

“Híjole, mis respetos para el Secretario y para las fuerzas armadas en general, pero yo creo que no tiene la información adecuada” Paola Gárate. Diputada

Paola Gárate desmiente a Sedena; ya denunció

El pasado miércoles, Paola Gárate llamó al 911 en cuanto vio una corona fúnebre en la puerta de su casa, ubicada al sur de Culiacán. La Policía de Investigación (PDI) acudió a su domicilio y comenzaron las diligencias necesarias.

Paola Gárate denunció en ese momento y, posteriormente, acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia formalmente.

“Presenté la denuncia. Hay pruebas. El jueves se hizo la denuncia”, reitera. Paola Gárate. Diputada

Ante lo dicho por Ricardo Trevilla, la priista da por hecho que no lo están informando ya que tampoco cuenta con protección y mucho menos están al pendiente de ella.

El titular de la Guardia Nacional le proporcionó su número telefónico para que lo contacte cuando se sienta en riesgo. Así como se le indicó que contará con protección en “traslados especiales”.

Inevitablemente este hecho le recuerda un viejo capítulo en su vida, cuando en 2021 un grupo criminal la secuestró durante su campaña electoral en Culiacán.

🚨#Exclusiva | “Un calvario”, así narra la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate (@PaolaGarateV), el atraco que sufrió en 2021. “Ojalá al general Trevilla le hagan llegar la información adecuada”.



La legisladora relató el secuestro que vivió durante su campaña electoral en… pic.twitter.com/6nJba8yV6g — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2026

No obstante, pese a los violentos hechos, la funcionaria no dejará de lado su vocación por servir públicamente.

“Hace falta más gente en la política que no tenga nexos con el crimen organizado”, indica. Paola Gárate. Diputada

Así como deja claro que tras esta nueva amenaza no cambiara de casa sobre todo porque cuenta con el respaldo de su partido así como de activistas y sinaloenses que la han contactado. Por ellos y por ello exige a las autoridades que brinden seguridad al estado.

“Vamos hablar tres veces más fuerte. Si incomoda que digamos la verdad, la vamos a seguir diciendo. Si incomoda que exijamos resultados, los vamos a seguir haciendo” , concluye. Paola Gárate. Diputada