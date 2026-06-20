La diputada integrante del PRI en el Congreso de Sinaloa, Paola Gárate, se reunió con elementos de la Guardia Nacional luego de las amemazas de muerte de las que ha sido víctima.

Fue durante la noche del viernes 19 de junio cuando elementos del organismo, sostuvieron un encuentro con la legisladora local con el fin de garantizar que le brindarán seguridad.

Cabe destacar que una jueza le otorgó una suspensión de plano en la que se ordena que se le dicten medidas que garanticen seguridad e integridad tanto para ella, como para su familia.

Paola Gárate (@paolagaratev / Instagram)

Guardia Nacional garantiza protección a Paola Gárate

Paola Gárate, diputada local del PRI en el Congreso de Sinaloa, denunció amenazas de muerte que llegaron a su punto máximo el 10 de junio, cuando una corona fúnebre amaneció afuera de su domicilio.

Semanas atrás, la legisladora había solicitado medidas de protección, sin embargo, las autoridades no respondieron, por lo que presentó un amparo indirecto por el que una jueza le otorgó la suspensión.

El fallo judicial establece que la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a brindarle seguridad a Paola Gárate, por lo que el 19 de junio, personal de la Guardia Nacional se reunió con la dipuatada.

🚨🚨Voy con información de última a hora.



Esta noche autoridades de @GN_MEXICO_ se reúnen con la diputada Paola Garate ( @PaolaGarateV ) para asegurar que cumplirán con la suspensión que una jueza le dio y que obliga a la presidenta Sheinbaum a brindarle seguridad porque su… pic.twitter.com/xoxEtprv4W — Irving (@IrvingPineda) June 20, 2026

Sobre el encuentro, se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional, le aseguraron que le brindarán las medidas de seguridad a ella y su familia en cumplimiento con el amparo que obtuvo.

No obstante, no se emitió mayor información al respecto, por lo que se desconoce cuáles serán las acciones que se pondrán en marcha para garantizar la protección de la legisladora y sus familiares.

Jueza ordenó medidas de protección a Paola Gárate por amenazas de muerte

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa concedió el 17 de junio de 2026 una suspensión de plano dentro del amparo 1070/2026 promovido por la diputada Paola Gárate.

En él, la jueza federal Alma Delia Aguilar Chávez ordenó que se despleguen una serie de medidas urgentes de protección para la legisladora local y su familia, como las siguientes:

Vigilancia en el domicilio

Auxilio inmediato de corporaciones policiales

Alojamiento temporal en espacios seguros

La resolución obliga a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Sedena, Semar, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública federal a garantizar las medidas.

Además, establece que se deben otorgar servicios de asesoría y atención psicológica, además de la obligación de coordinar acciones entre autoridades locales y federales.