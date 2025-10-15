Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó la violencia que afectó a Gaby Mejía y Paola Gárate en diferentes entidades de México.

Los primeros reportes informaron que Gaby Mejía, quien fue expresidenta municipal de Cuauhtémoc, en Colima, fue asesinada a balazos en la colonia El Cariño el 14 de octubre de 2025.

En menos de 24 horas de dicho asesinato, la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, fue despojada de su camioneta a plena luz del día en Culiacán, según denunció Alito Moreno.

Alejandro Moreno (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres”, lamenta Alito Moreno por lo ocurrido a compañeras del PRI

A través de sus redes sociales, el priísta Alito Moreno condenó la violencia hacia las mujeres que afectó a Gaby Mejía y Paola Gárate.

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México”, expresó.

“Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”. Alito Moreno

Sobre Gaby Mejía, el dirigente recordó que fue una mujer valiente, entregada al servicio del pueblo y quien siempre resolvió lo problemas de frente y sin miedo, por lo que exigió que este crimen no quede impune.

Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI.



Gaby fue una mujer valiente, entregada al… pic.twitter.com/J7QaO8Qobr — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 14, 2025

Otro hecho que también condenó Alito Moreno fue el robo que sufrió la diputada Paola Gárate, a quien despojaron de su camioneta a plena luz del día en Culiacán; “pudo ser cualquiera”, lamentó.

Para Alito Moreno, está claro que la violencia está desbordada bajo el gobierno actual; “¡Exigimos respuestas, exigimos resultados!“, apuntó.

“No hay garantías para nadie. Las familias de todo México están expuestas ante la desbordada delincuencia .Lo peor, es que los gobiernos de MORENA siguen negando la crisis”. Alejandro Moreno