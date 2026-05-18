Este lunes 18 de mayo, madres de familia protestaron en la Torre de Pemex en CDMX para exigir reubicación de escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

La movilización se realizó con el objetivo de que se cumpliera la instrucción que dio la presidenta Claudia Sheinbaum para que se cambiaran de lugar los planteles educativos.

Realizan protesta en Pemex para exigir reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas

Frente a la Torre de Pemex se realizó una protesta pacífica para exigir la reubicación de dos escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas:

El jardín de niños “Agustín Melgar”

La primaria “Abías Domínguez Alejandro”

Madres de los casi 400 estudiantes afectados señalaron la condición de riesgo que existe en los planteles educativos.

“A nuestras escuelas, la separa de la refinería únicamente una barda...que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensordecedor, ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos.” Madres de familia de escuelas cercanas a Dos Bocas

De igual manera, las madres mencionaron que nadie de Pemex se ha acercado con ellas tras dos meses de la instrucción pública que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por eso, hoy dejamos a nuestras familias y cruzamos buena parte del país para venir hasta aquí a tocar directamente su puerta”, indicaron en la protesta.

Protestan en Pemex para exigir reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas (Captura de video)

Además, puntualizaron que no ha existido “comunicación transparente, no hay mesas de trabajo activas, ni planes concretos conocidos por la comunidad escolar".

Como parte de la movilización, las madres pusieron una lona en un puente peatonal con la demanda “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!"

Ante la protestas, autoridades de Pemex recibieron a una comisión de madres y mencionaron que ya hay instrucción para avanzar en la reubicación de las escuelas.

El proyecto contemplaría nuevas instalaciones en el centro de Paraíso, en Tabasco, previo al ciclo escolar 2026-2027.

La comitiva de madres de familia fue recibida por:

Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex

Marcela Villegas, directora de Administración y Servicios de Pemex

Tras la protesta, las familias de los estudiante advirtieron que mantendría las movilizaciones hasta que se comienza formalmente la construcción de las nuevas escuelas.

“Hasta que no veamos la primera piedra no vamos a estar tranquilas y vamos a seguir tocándoles para que no se olviden de lo que están prometiendo”, expresó una madre de los estudiantes afectados.