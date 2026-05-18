La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) presentó los resultados del Estudio sobre los Hábitos de Usuarios de Internet en México 2026, el cual revela que el entorno digital dejó de ser únicamente un canal de conexión para convertirse en el principal espacio de interacción, entretenimiento, información y consumo para millones de mexicanos.

La investigación, desarrollada en colaboración con Offerwise, parte del Grupo Norstat, muestra que la adopción digital en México ya es masiva; sin embargo, los usuarios se han vuelto más selectivos y cautelosos respecto al contenido, las marcas y las nuevas tecnologías con las que interactúan diariamente.

Mexicanos pasan más de seis horas al día conectados a internet

El estudio señala que las y los internautas mexicanos permanecen conectados en promedio más de seis horas diarias, mientras que el 55% navega por internet durante más de cinco horas y un 24% ya es considerado usuario intensivo al permanecer en línea más de nueve horas al día.

La investigación también confirma que el hogar continúa siendo el principal punto de conexión, ya que el 77% de los usuarios accede a internet desde casa. Le siguen los espacios de trabajo u oficinas con un 26%, mientras que otros usuarios se conectan desde negocios, plazas públicas o parques.

En cuanto a las actividades más frecuentes en línea, destacan la mensajería instantánea, el acceso a redes sociales, el consumo de películas y series, así como escuchar música o podcasts. También aumentó el uso de servicios digitales para compras, pagos y operaciones bancarias.

Respecto a redes sociales, WhatsApp continúa liderando la preferencia de los usuarios con un 91% de presencia activa, seguido por Facebook con 85%, mientras que plataformas como TikTok, Instagram y YouTube mantienen una participación relevante en el consumo digital cotidiano.

El análisis también revela que los usuarios utilizan principalmente las redes sociales para mantener contacto con familiares y amistades, informarse y consumir contenido de entretenimiento, aunque cada vez más personas las emplean para compras, búsqueda de empleo y servicios profesionales.

Estudio AIMX 2026: mexicanos usan internet para compras, IA y entretenimiento. (Cortesía )

Economía digital y comercio electrónico alcanzan etapa de madurez en México

El estudio advierte que la economía digital mexicana atraviesa una etapa de consolidación, obligando a las empresas a profesionalizar su presencia en línea debido a la alta competencia y saturación de contenidos en redes sociales.

Actualmente, el 76% de los usuarios afirma visualizar publicidad digital principalmente a través de redes sociales, mientras que más de la mitad reconoce que los anuncios influyen en sus decisiones de compra, aunque ahora las personas suelen investigar más antes de concretar una adquisición.

Las compras por internet ya forman parte de la rutina de consumo de la mayoría de los mexicanos, siendo las categorías más adquiridas ropa y calzado, artículos para el hogar, despensa, electrónicos y productos de belleza.

Estudio AIMX 2026: mexicanos usan internet para compras, IA y entretenimiento. (Cortesía )

El gasto promedio mensual en comercio electrónico ronda los mil 945 pesos, aunque persisten algunas barreras entre quienes aún no compran en línea, principalmente por preferir tiendas físicas o por preocupaciones relacionadas con la seguridad digital.

No obstante, entre los principales temores de los usuarios destacan el robo de datos personales, fraudes financieros, virus informáticos e invasión a la privacidad, lo que refleja una mayor conciencia sobre los riesgos del entorno digital.

Inteligencia Artificial gana terreno entre los usuarios mexicanos

La edición 2026 del estudio también muestra un crecimiento importante en la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), ya que la mitad de los usuarios mexicanos de internet asegura utilizar este tipo de tecnologías.

Además, una mayoría considera que la IA puede complementar actividades laborales, académicas y cotidianas, especialmente en tareas relacionadas con productividad, generación de contenido y automatización de procesos.

Las plataformas más utilizadas son las especializadas en generación de contenido como ChatGPT y Gemini, además de asistentes virtuales como Siri y Alexa.

Estudio AIMX 2026: mexicanos usan internet para compras, IA y entretenimiento. (Cortesía )

El informe también detectó una mayor apertura ciudadana hacia el uso de IA en distintos ámbitos, incluida la participación política y la toma de decisiones, aunque todavía predomina una percepción de uso moderado más que experto entre quienes emplean estas herramientas.

La AIMX concluyó que México vive una transformación digital cada vez más profunda, donde internet ya forma parte central de la vida cotidiana, el trabajo, el entretenimiento y el consumo, bajo una dinámica en la que los usuarios buscan mayor información, confianza y seguridad antes de interactuar o comprar en línea.