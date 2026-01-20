El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la captura de “El Mantecas” del Cártel de Sinaloa como ejemplo de cooperación bilateral.

Esto luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informara la mañana de hoy lunes 19 de enero la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa.

Ronald Johnson asegura que captura de “El Mantecas” dota seguridad a ambos países en el combate al narcotráfico

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson resaltó el trabajo del gabinete de Seguridad de México tras la captura de “El Mantecas”, operador cercano a Iván Archivaldo “El Chapito” Guzmán en el Cártel de Sinaloa.

El embajador de Estados Unidos en México aseguró que las detenciones de este tipo de delincuentes ayudan a debilitar a las organizaciones criminales, toda vez que contribuye a la reducción del tráfico de fentanilo y a la “protección del futuro compartido” de ambos países.

Así, Ronald Johnson celebró que la detención de Iván Valerio Sainz Salazar hará que este enfrente a la justicia, fomentando la seguridad de las comunidades.

Ronald Johnson resalta captura de “El Mantecas” como ejemplo de cooperación bilateral (Captura)

El embajador lanzó un comentario especial, pues reiteró que la cooperación entre México y Estados Unidos entrega “resultados reales" en materia de seguridad.

Por tanto, aseveró que la justicia en ambas naciones prevalecerá si se mantienen este tipo de acciones contra las organizaciones del crimen organizado.

Con esta postura, Ronald Johnson se mantiene en apego a señalamientos del gobierno de Estados Unidos, quien han insistido en la cooperación en el combate contra el narcotráfico.